Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Wie können mehr Kunden auf die Wochenmärkte gelockt werden?

Plus Die Hochphase der Wochenmärkte ist längst vorüber, mancherorts machen sich Sorgen breit. Händler erzählen, welche Ursachen sie sehen – und was helfen könnte.

Von Sabrina Karrer, Sebastian Mayr

Achim Schweigart aus Bellenberg steht auf dem Illertisser Marktplatz hinter Schachteln voller Äpfel. Schon als kleiner Bub war er regelmäßig auf Wochenmärkten. Seine Großeltern und Eltern verkauften dort Lebensmittel wie er heute. Er beobachtet ein "Auf und Ab": Mal kommen mehr, mal weniger Kundinnen und Kunden. Vor der Coronapandemie sei die Tendenz sinkend gewesen, währenddessen waren die Märkte gut besucht, danach wieder weniger. Mit seiner Theorie, woran es liegen könnte, ist Schweigart nicht allein. Was tun? In Ulm ist ein Vorschlag verworfen worden, doch es gibt weitere Ansätze.

Standbetreiber Schweigart sieht einen möglichen Grund in der Inflation. "Es gibt mehr Leute, die aufs Geld schauen müssen", sagt er. Mancher greife da lieber zu günstigeren Lebensmitteln im Supermarkt. Außerdem spielten die Parkmöglichkeiten an den jeweiligen Orten eine nicht zu unterschätzende Rolle. "Wer nur ein Kilo Äpfel will, fährt nicht extra ins Parkhaus." Auch sein Marktkollege Gunther Kühle sieht hier einen entscheidenden Faktor: In Supermärkten in der Peripherie seien die Stellplätze gratis, in manchen Zentren müsse man bezahlen. "Für eine attraktive Innenstadt sind Wochenmärkte wichtig. Sie haben einen guten Ruf und bieten gute Qualität", betont der Metzger aus Weißenhorn, der Märkte in Ulm, Illertissen und Mindelheim bedient. Während der Pandemie sei noch etwas dazugekommen. Kühle spricht vom "sozialen Faktor". "Es war die Möglichkeit, vor die Tür zu kommen und einen Austausch mit anderen zu haben." Auf den Märkten werde nun zwar weniger verdient, dafür seien andere Sparten wieder lukrativer. Bei ihm etwa das Catering oder Lieferungen an die Gastronomie. Und: "Marktkunden sind treu."

