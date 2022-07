Keime im Trinkwasser: Abkochgebot rund um Pfaffenhofen gilt weiterhin

Im Trinkwasser der Rauher-Berg-Gruppe wurden coliforme Keime nachgewiesen. Der Verbandsvorsitzende informiert über die aktuellen Entwicklungen.

Bürgerinnen und Bürger, die Trinkwasser von der Rauher-Berg-Gruppe oder der Wiesenbachgruppe beziehen, müssen weiterhin mit Einschränkungen wegen bakterieller Verunreinigungen leben. "Das Abkochgebot besteht weiter fort", teilte Sebastian Sparwasser, Bürgermeister von Pfaffenhofen, am Montagvormittag mit. Er ist auch Vorsitzender des Zweckverbands für die Wasserversorgung Rauher-Berg-Gruppe. Mit einer Entwarnung ist Sparwasser zufolge frühestens zum Ende dieser Woche zu rechnen.

Vor einer Woche wurden bekanntlich bei Routineuntersuchungen in Pfaffenhofen bei mehreren Proben coliforme Bakterien nachgewiesen. Der Öffentliche Gesundheitsdienst am Landratsamt Neu-Ulm hat daraufhin vorsorglich ein Abkochgebot ausgesprochen. Dieses gilt im Landkreis Neu-Ulm für Pfaffenhofen mit all seinen Ortsteilen sowie für die Weißenhorner Ortsteile Oberhausen und Wallenhausen. Im Landkreis Günzburg sind Rieden an der Kötz, Waldstetten, Kleinkötz, Großkötz, Ebersbach und die Ortschaften der Wiesenbachgruppe (Unter-/Oberwiesenbach, Stoffenried, Höselhurst, Sausenthal, Wattenweiler, Unterbleichen/Oberbleichen, Oberegg, Hausen bei Stoffenried) betroffen. Die Wiesenbachgruppe benutzt nämlich den Hochbehälter bei Wallenhausen mit. Es kann deshalb sein, dass verunreinigtes Wasser auch ins Leitungsnetz der Wiesenbachgruppe gelangt ist.

Bislang ist unklar, woher die Verunreinigungen im Trinkwasser kommen

Laut der Mitteilung von Sebastian Sparwasser von Montagvormittag wurden im gesamten Verbandsgebiet der Rauher-Berg-Gruppe in der vergangenen Woche Beprobungen vorgenommen. "Die Ergebnisse werden nun analysiert und bewertet", berichtete der Bürgermeister. Auch in der laufenden Woche seien weitere Beprobungen geplant. Auf Grundlage der Ergebnisse werde über das weitere Vorgehen entschieden. Bislang ist unklar, woher die Verunreinigungen kommen.

Darüber hinaus informierte der Verbandsvorsitzende über das weitere Vorgehen: "Wir stehen im intensiven Austausch mit Dienstleistern, die uns bei den kommenden Schritten und bei der Ursachenfindung unterstützen sollen." Unter anderem werde auch weiterhin eine Chlorung vorbereitet. Sobald es Neuigkeiten gibt, teilt die Wasserversorgung diese auch über die Internetseite der Marktgemeinde Pfaffenhofen unter markt-pfaffenhofen.de mit, direkt abrufbar unter diesem Link. Dort stehen auch weitere Hinweise für Betroffene.