vor 49 Min.

Julia Probst aus Weißenhorn will Bürokratie und Barrieren abbauen

Julia Probst (Bündnis 90/Die Grünen) aus Weißenhorn könnte die erste gehörlose Landtagsabgeordnete in Bayern werden. Seit Mai 2022 ist die 41-Jährige als Stadträtin tätig.

Plus Sie war die erste gehörlose Stadträtin in Bayern, nun möchte Julia Probst für die Grünen in den Landtag. Im Wahlkampf macht sie interessante Erfahrungen.

Zum Endspurt des bayerischen Landtagswahlkampfes stellen wir fünf Direktkandidaten und eine Kandidatin vor. Sie gehören alle Parteien an, die bereits im Maximilianeum vertreten sind. Heute: die Grünen-Bewerberin Julia Probst.

Im Mai 2022 hat Julia Probst bereits Geschichte geschrieben. Sie wurde Bayerns erste gehörlose Stadträtin. Zur Landtagswahl in Bayern strebt sie eine weitere Pionierleistung an: Die Weißenhornerin ist Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis Neu-Ulm und könnte auch Bayerns erste gehörlose Landtagsabgeordnete werden. Sie sei hoch motiviert, sagt sie. Schließlich gibt es ihrer Ansicht nach bei der Barrierefreiheit und beim Thema Inklusion noch viel zu tun. Von den Fortschritten auf diesem Gebiet sollen alle profitieren, Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen.

