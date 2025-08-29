Zwischen NS-Pädagogik und Widerstand: Ein Dorf erinnert an seinen streitbaren Lehrer

Mai 1947, die Bundesrepublik Deutschland war noch nicht gegründet, da klopfte ein Vorbote der direkten Demokratie an die bayerischen Schulen. Sämtliche Eltern „volksschulpflichtiger Kinder“ waren aufgefordert, an einer Befragung teilzunehmen: Soll dem Lehrpersonal auch künftig „die körperliche Züchtigung“ als Erziehungsmittel („nur bei Knaben“) erlaubt sein? Oder eben nicht?
