Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Lehrer Bauer in Ritzisried: Zwischen NSDAP, Waldschule und Widerstand

Buch-Ritzisried

Zwischen NS-Pädagogik und Widerstand: Ein Dorf erinnert an seinen streitbaren Lehrer

In Ritzisried erinnert ein Gedenkstein an den Pädagogen Aloysius Bauer, der heftig prügelte und selbst auch Prügel einsteckte. Ein Aktenfund bringt Licht ins Dunkel.
Von Thomas Vogel
    • |
    • |
    • |
    Franz Tosch, der letzte Zeitzeuge der Schule, vor dem von Aloysius Bauer initiierten Kriegerdenkmal. Hier mussten die Schüler täglich innehalten.
    Franz Tosch, der letzte Zeitzeuge der Schule, vor dem von Aloysius Bauer initiierten Kriegerdenkmal. Hier mussten die Schüler täglich innehalten. Foto: Thomas Vogel

    Mai 1947, die Bundesrepublik Deutschland war noch nicht gegründet, da klopfte ein Vorbote der direkten Demokratie an die bayerischen Schulen. Sämtliche Eltern „volksschulpflichtiger Kinder“ waren aufgefordert, an einer Befragung teilzunehmen: Soll dem Lehrpersonal auch künftig „die körperliche Züchtigung“ als Erziehungsmittel („nur bei Knaben“) erlaubt sein? Oder eben nicht?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden