Landkreis Neu-Ulm

Das sind die schönsten Hochzeitslocations in der Region Neu-Ulm und Illertissen

Plus Ein Paar ist verlobt – doch wo soll die große Feier stattfinden? Unsere Redaktion hat Fotografen aus der Region nach Geheimtipps und liebsten Orten gefragt.

Von , Mira Herold-Baer Maximilian Sonntag , Mira Herold-Baer

Immer mehr Heiratswillige wagen den großen Schritt. Egal, ob in großer oder kleiner Runde. Wie und wo lässt es sich im Landkreis Neu-Ulm, Ulm und Umgebung am schönsten feiern? Zwei Hochzeitsfotografen und eine Hochzeitsfotografin verraten ihre persönlichen Favoriten.

Lago Ulm: Im Herzen Ulms und doch in der Natur

Nein, das Lago ist kein Geheimtipp, aber die absolute Nummer eins des Vöhringer Fotografen Martin Ebert. Trotz der Lage im Herzen von Ulm lasse sich hier ein entspannter Tag am See verbringen. Sowohl im Restaurant Treibgut mit Platz für 135 Personen, als auch im Seezimmer für maximal 50 Personen, besteche nicht nur das hervorragende Essen. "Wer im Sommer schon mal ein Barbecue auf der Terrasse des Lago in gechillter Atmosphäre erlebt hat, der weiß, was ich meine", schildert Ebert.

