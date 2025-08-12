Eigene Matratze ist hier Luxus: Junge Vöhringerin hilft in Waisenhaus in Uganda aus

Die bunten Steine der Halskette blitzen in der Sonne. Dieses Schmuckstück, eine hübsche Handarbeit, ist für Lisa-Marie Galow aus Vöhringen mehr als nur ein Souvenir aus Uganda. Die Kette bedeutet für die Studentin des Fachs Soziale Arbeit Erinnerung an eine Reise, die ihr Denken in neue Bahnen lenkte. Gewöhnt an den europäischen Wohlstand wurde sie mit einer Welt konfrontiert, in der der Besitz einer Matratze purer Luxus ist.
Vöhringen/Mbiko
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden