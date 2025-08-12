Icon Menü
Lisa-Marie Galow hilft in Waisenhaus in Ugada: Eigene Matratze ist hier Luxus

Vöhringen/Mbiko

Eigene Matratze ist hier Luxus: Junge Vöhringerin hilft in Waisenhaus in Uganda aus

Lisa-Marie Galow, 21, hat ihr Herz für Uganda entdeckt. Auf einem Weihnachtsmarkt fand sie den Impuls, sich für Menschen in Zentralafrika zu engagieren.
Von Ursula Katharina Balken
    • |
    • |
    • |
    Das sind die Kinder aus dem Waisenhaus in Uganda, ganz hinten ist Lisa-Marie Galow im Bild. 14 Tage lang war sie in dem zentralafrikanischen Land und unterstützte das Waisenhaus.
    Die bunten Steine der Halskette blitzen in der Sonne. Dieses Schmuckstück, eine hübsche Handarbeit, ist für Lisa-Marie Galow aus Vöhringen mehr als nur ein Souvenir aus Uganda. Die Kette bedeutet für die Studentin des Fachs Soziale Arbeit Erinnerung an eine Reise, die ihr Denken in neue Bahnen lenkte. Gewöhnt an den europäischen Wohlstand wurde sie mit einer Welt konfrontiert, in der der Besitz einer Matratze purer Luxus ist.

