Schäden am Haus: Rentnerin klagt gegen Stadt Illertissen

Die Anwohnerin am Saumweg ist verzweifelt und stinksauer auf die Stadt Illertissen: Seit sieben Jahren kämpft sie darum, dass die an Haus, Hofpflaster und Gartenmauer entstandenen Risse und Setzungen als Schäden anerkannt werden, die durch den Kanalbau in der Straße verursacht wurden. Die Frau will, dass finanzieller Schadensersatz geleistet wird, damit sie mit dem Renovieren beginnen kann. Am Montag wird darüber erneut vor dem Landgericht in Memmingen verhandelt.

