Löwen in der Weißenhorner Altstadt soll durch neues Hotelgebäude größer werden

Schon länger laufen die Planungen für dieses Bauprojekt in zentraler Lage in Weißenhorn, nun wollen die Eigentümer Nägel mit Köpfen machen: Auf dem Grundstück des bekannten Gastronomiebetriebs Löwen soll das derzeit als Garage genutzte Nebengebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. In diesem sollen zwölf Hotelzimmer eingerichtet werden, im Erdgeschoss würden acht überdachte PKW-Stellplätze entstehen. Grundsätzlich stehen die Stadtverwaltung und der Bauausschuss dem Vorhaben sehr positiv gegenüber. Doch an der Kubatur und der Vorgehensweise des Bauwerbers gibt es Kritik.

