Weißenhorn

Löwen in der Weißenhorner Altstadt soll durch neues Hotelgebäude größer werden

Auf dem Grundstück in bester Lage in der Altstadt von Weißenhorn ist ein Neubau geplant. Zähneknirschend lehnt der Bauausschuss den Bauantrag zunächst ab.
Von Jens Noll
    Der Weißenhorner Bauausschuss hat am Montagabend über einen interessanten Bauantrag beraten. Die Eigentümer des Löwen wollen das Nebengebäude abreißen und dort ein neues Hotelgebäude mit Stellplätzen errichten. Foto: Jens Noll

    Schon länger laufen die Planungen für dieses Bauprojekt in zentraler Lage in Weißenhorn, nun wollen die Eigentümer Nägel mit Köpfen machen: Auf dem Grundstück des bekannten Gastronomiebetriebs Löwen soll das derzeit als Garage genutzte Nebengebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. In diesem sollen zwölf Hotelzimmer eingerichtet werden, im Erdgeschoss würden acht überdachte PKW-Stellplätze entstehen. Grundsätzlich stehen die Stadtverwaltung und der Bauausschuss dem Vorhaben sehr positiv gegenüber. Doch an der Kubatur und der Vorgehensweise des Bauwerbers gibt es Kritik.

