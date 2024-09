Die Weißenhorner „Weinzeit“ geht in die zweite Runde

Die Weinernte ist noch im vollen Gange. Wer trotzdem schon mal die bisherigen Ergebnisse probieren will, hat dazu diese Woche auf dem Weißenhorner Weinfest die Möglichkeit. Ab Donnerstag, 12. September, geht das Fest in die zweite Runde. Wetterbedingt hat der Veranstalter „Mahlzeit Events“ am Dienstag nun jedoch beschlossen, die „Weinzeit“ vom eigentlich geplanten Kirchplatz in die Schranne zu verlegen. In dem Alten Stadel in der Weißenhorner Altstadt, findet noch bis Samstag, 14. September, dann zum zweiten Mal das Weinfest statt. Aufgrund des Schrannenmarktes, der diesen Donnerstag bis 18 Uhr ebenfalls in der Schranne stattfindet, wird der Beginn des Festes von 17 auf 19 Uhr verlegt.

Weißenhorner „Weinzeit“ findet dieses Jahr in der Schranne statt

Die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind durchwachsen. Nach langem Überlegen haben die Veranstalter den Kirchplatz als Ausrichtungsort des diesjährigen Weinfests deshalb aufgegeben. Sie seien der Stadt sehr dankbar, dass so eine kurzfristige Änderung möglich gewesen sei, sagt Organisator Dalibor Topalovic. Er ist einer der drei Gründer des Unternehmens „Mahlzeit Events“. Seit drei Jahren organisieren sie abgesehen vom Weinfest auch den Streetfoodmarkt auf dem Kirchplatz in Weißenhorn.

Und wissen somit, dass es dort sehr windig werden kann – auch die prognostizierten 9 Grad könnten kalt und ungemütlich werden. Die Verlegung in die Schranne führe zu einer „abgespeckten“ Version des letztjährigen Weinfestes mit weniger Biertischgarnituren als noch im Jahr zuvor. „Wir wollen lieber ein kleines, gemütliches Weinfest drinnen“, sagt Topalovic.

Regionale Weinhändler sorgen beim Weinfest in Weißenhorn für eine große Auswahl

Eine bunte Mischung aus Weiß-, Rot-, und Roséweinen solle es trotzdem geben. Die Weinkarte ist dieses Jahr mit anderen Weinen bestückt, um für Abwechslung zu sorgen. Gleich bleibt allerdings, dass die Weine regional vom Weißenhorner Weinhändler „Weinheimat“ bezogen werden. Dieser wird heuer unterstützt vom „Hinträger“, einem weiteren Weinhändler aus Weißenhorn. Beide verkaufen unter anderem die extra für die Stadt angefertigten Weine „Oberes Tor“, „Giggaler“, sowie den Prosecco „Neuffen Schloss“.

Die aus der Pfalz stammenden Weine wurden für das Kulturprojekt „Prosecco in der Altstadt“ nach den drei bekannten Gebäuden in Weißenhorn benannt. Das Hauptaugenmerk liegt beim Weinfest – wie der Name bereits verrät – auf Wein, aber auch Aperol, Bier oder alkoholfreie Getränke würden zum Verkauf stehen.

Beim Weinfest wird es dieses Mal nur zwei Essensstände geben

In der Schranne wird es beim Weinfest dieses Mal nur zwei Essensstände geben, passend zum Wein werden mediterrane Antipasti serviert. Das Weißenhorner Restaurant Anno plant außerdem den Verkauf von Flammkuchen. Das musikalische Rahmenprogramm soll durch den Ortswechsel nicht betroffen sein: Wie geplant, eröffnet der Songwriter Dennis das Weinfest am Donnerstag. Freitag spielt die Stadtkapelle Weißenhorn von 18 bis 20 Uhr, ab 20 Uhr löst sie ein DJ ab. Am Samstag tritt ab 18.30 Uhr der Ulmer Sänger „A-Voice“ auf. Freitag und Samstag startet das Weinfest bereits um 16 Uhr, an beiden Abenden endet die Veranstaltung um 24 Uhr.

Die Rückmeldungen von der ersten „Weinzeit“ seien durchweg positiv gewesen, sagt Topalovic. Das gute Wetter und das auf dem Kirchplatz entstandene mediterrane Ambiente hatten für hohe Besucherzahlen gesorgt. Trotz veränderter Umstände hoffe man dieses Jahr auf viele Besucherinnen und Besucher.