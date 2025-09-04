Mann wollte in Wohnungen einbrechen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft

Auf frischer Tat ist am Dienstagabend ein Einbrecher in Witzighausen ertappt worden. Dem Mann gelang zunächst die Flucht. Beim Versuch, in eine andere Wohnung einzusteigen, wurde der Einbrecher festgehalten. Die Polizei nahm ihn fest, er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 20.50 Uhr, so teilt die Polizei mit, verschaffte sich der 50-Jährige Zutritt in eine Privatwohnung in dem Sendener Stadtteil, indem er das Fliegengitter eines offenstehenden Badezimmerfensters beschädigte. Die Bewohnerin befand sich zur Tatzeit im Haus und bemerkte aufgrund von Geräuschen, dass sich jemand unberechtigt in der Wohnung befand. Als sie in der Garage nachsah, konnte sie noch beobachten, wie der Mann die Flucht ergriff. Die verständigte Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen ein. Dabei waren laut Polizeibericht auch mehrere Streifenbesatzungen der umliegenden Dienststellen beteiligt.

Die Kripo Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen

Währenddessen betrat der Tatverdächtige nach Angaben der Polizei über eine unversperrte Kellertür den Flurbereich vor einer weiteren Privatwohnung. Dort entdeckte der Anwohner den Tatverdächtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und des Hausfriedensbruchs vorläufig fest. Im Laufe des Tages wurde der 50-Jährige der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen übernommen. (AZ)