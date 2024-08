Marco Mannhardt kehrt zum FV Illertissen zurück

Mit dem 22-jährigen Marco Mannhardt kehrt kurz vor Ende der Transferperiode ein Spieler zum bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen zurück, der im Januar dieses Jahres den Sprung in den Profibereich beim Drittligisten SC Verl versucht hat. Bei dem brachte er es auf insgesamt zehn Einsätze, eine größere Rolle blieb ihm auch wegen Verletzungspech versagt. Mannhardt war im Januar 2023 von 1860 München zum FV Illertissen gewechselt, er erzielte in 15 Spielen drei Tore und gab zehn Vorlagen. In der darauffolgenden Saison war er in 22 Spielen selbst mit fünf Treffern erfolgreich und leistete achtmal die Vorarbeit zu weiteren Toren.

Gleichzeitig verlässt der 24-jährige Emir Sejdovic den FV Illertissen. Er wechselt zum Ligakonkurrenten Türkgücü München. Sejdovic war in der aktuellen Saison viermal eingewechselt worden, in der Vorsaison kam er auch insgesamt 24 Einsätze. Er war im Januar dieses Jahres von einem bosnischen Erstligisten nach Illertissen gekommen, ausgebildet wurde er in der Jugend des FSV Frankfurt. Der Vertrag mit dem FV Illertissen wurde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.