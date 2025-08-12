Marianne Drasch aus Vöhringen wohnt im eigenen Mehrgenerationenhaus

An ihrem 90. Geburtstag die Glückwünsche vom Ersten Bürgermeister Michael Neher im Namen der Stadt Vöhringen samt Blumen und Geschenk entgegenzunehmen, erfreute die Jubilarin Marianne Drasch an ihrem Ehrentag besonders. „Mit meinen Augen ist nach einigen Operationen zwar das Sehen doch erheblich eingeschränkt, aber ich habe das Glück, mit meinem Ehemann Josef in unserem schönen Haus wohnen zu können“, sagt sie.

