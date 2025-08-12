Icon Menü
Marianne Drasch aus Vöhringen lebt in einem familiären „Mehrgenerationenhaus“

Vöhringen

Marianne Drasch aus Vöhringen wohnt im eigenen Mehrgenerationenhaus

Die 90-jährige Vöhringerin blickt auf ein Leben geprägt von Sport und Reisen zurück. Mittlerweile leben sie und ihr Mann mit Tochter und Enkelin in einem Haus.
Von Roland Furthmair
    • |
    • |
    • |
    Vöhringens Bürgermeister Michael Neher gratulierte Marianne Drasch zu ihrem 90. Geburtstag.
    Vöhringens Bürgermeister Michael Neher gratulierte Marianne Drasch zu ihrem 90. Geburtstag. Foto: Roland Furthmair

    An ihrem 90. Geburtstag die Glückwünsche vom Ersten Bürgermeister Michael Neher im Namen der Stadt Vöhringen samt Blumen und Geschenk entgegenzunehmen, erfreute die Jubilarin Marianne Drasch an ihrem Ehrentag besonders. „Mit meinen Augen ist nach einigen Operationen zwar das Sehen doch erheblich eingeschränkt, aber ich habe das Glück, mit meinem Ehemann Josef in unserem schönen Haus wohnen zu können“, sagt sie.

