„Marktlaib“-Aktion in Pfaffenhofen war ein voller Erfolg: Neuer Defibrillator am Kirchplatz installiert

Der Markt Pfaffenhofen blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Anlässlich des 550-jährigen Bestehens des Marktrechts wurden im Ort zahlreiche Projekte umgesetzt. Einen besonders wertvollen Beitrag zum Gelingen des Jubiläumsjahres leisteten die Bäckereien Brenner, Stetter und Reißler mit der Aktion „Marktlaib“. Der Erlös daraus wurde in ein medizinisches Gerät investiert, das im Notfall Leben retten kann.

Der eigens kreierte „Marktlaib“ wurde im Jubiläumsjahr in den örtlichen Filialen der Bäckereien angeboten. Ein Teil des Verkaufserlöses kam der Initiative „Pfaffenhofen hilft“ zugute, die nun auch soziale Projekte innerhalb der Marktgemeinde fördern kann. Durch den Verkauf des Marktlaibs konnte nach Angaben der Gemeindeverwaltung eine beeindruckende Summe von rund 5000 Euro gesammelt werden. Diese Mittel wurden nun für ein besonders wichtiges Projekt eingesetzt: die Anschaffung eines Defibrillators am Kirchplatz. Der AED (Automatisierter Externer Defibrillator) wurde gut sichtbar und jederzeit einsatzbereit für Notfallsituationen an dem Gebäude Kirchplatz 5 angebracht und durch die beteiligten Bäckereien und Vertreter der Gemeinde in Betrieb genommen. Der Defi steht nun 24/7, also rund um die Uhr, bereit für Notfallsituationen.

Auch in Balmertshofen, Biberberg, Beuren und Kadeltshofen stehen Defis bereit

„Ein ganz herzliches Dankeschön gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihren Kauf des Marktlaibs Teil dieser besonderen Aktion geworden sind und unseren Bäckereien für ihr großartiges Engagement!“, schreibt Bürgermeister Sebastian Sparwasser. „Danke auch unserem Bauhof und den Installateuren für Ihre Mitwirkung.“

Neben dem neuen Defibrillator am Kirchplatz 5 gibt es laut der Mitteilung bereits weitere AED-Standorte im Gemeindegebiet. In Balmertshofen befindet sich ein Gerät am Feuerwehrhaus in der Balmertshofenerstraße 11, in Beuren am Feuerwehrhaus in der Heimstraße 9, in Biberberg am Feuerwehrhaus in der Biberbergerstraße 17 und in Kadeltshofen am Pfarrheim in der Kadeltshofener Ortsstraße 14.

Ein Defibrillator – oft kurz „Defi“ genannt – ist ein lebensrettendes medizinisches Gerät, das bei plötzlichen Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern für die Erste Hilfe eingesetzt wird. Seine Hauptfunktion besteht darin, den natürlichen Herzrhythmus wiederherzustellen. Technik allein reicht oft allerdings nicht aus. Die Marktgemeinde empfiehlt die Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen, da sie lebensrettendes Wissen vermitteln und im Ernstfall Sicherheit geben - im Alltag, am Arbeitsplatz und im Straßenverkehr. (AZ)