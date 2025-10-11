Ein Autounfall zwang ihn für zwei Jahre in Kliniken – seitdem kämpft er für die Inklusion

Als Markus Schneider über seine Auszeichnung spricht, kämpft er mit den Tränen. „Ich glaube, mein Gesichtsausdruck sagt alles“, erklärt er. „Ich habe das nie erwartet. Nie. Die Sachen, die ich gemacht habe, waren für mich selbstverständlich“, führt er aus. „Normal“: So sieht er seine Tätigkeiten und sein Engagement und erklärt: „Es kam von Herzen“. In Bezug auf das Bundesverdienstkreuz betont Schneider: „Deswegen mache ich das ganze nicht“

„Dass ich heute reden kann, ist wie ein Wunder“, sagt er. Seine Ärzte hatten das 2011 nicht für möglich gehalten. „Ich konnte nichts mehr, nicht einmal schlucken“, erzählt Schneider. „Die Ärzte haben mir gesagt: Eine Schnabeltasse sei ein Sechser im Lotto, wenn ich die selbstständig zum Mund führen könne“. Heute, 14 Jahre später, nahm Schneider in München das Bundesverdienstkreuz entgegen. Das erhielt er laut Sozialministerin Ulrike Scharf, weil er „sich unermüdlich für Inklusion und Aufklärung“ einsetzt.

So vielfältig engagiert sich Markus Schneider aus Oberschönegg für Inklusion

Schneider macht nach eigener Aussage „ganz verschiedene Sachen“. Ministerin Scharf zählt in ihrer Laudatio einige davon auf: In seinen ehrenamtlichen Rollen – als Behindertenbeauftragter, Gründer des Vereins Phönix Allgäu und Mitglied im Inklusionsbeirat des Landkreises – treibe er die Barrierefreiheit aktiv voran und leiste durch Vorträge an Schulen und Firmen wichtige Aufklärungsarbeit.

Mithilfe interaktiver Vorträge bringe er Schülern und Erwachsenen näher, was es bedeutet, ein Handicap zu haben. Ein besonderes Beispiel seines Engagements ist die EU-geförderte „R-lebbare Ferienwohnung“, ein bayernweites Modellprojekt für barrierefreies Wohnen und Leben.

„Der Kampf ist noch lange nicht fertig“

2011 lag Schneider wegen eines schweren Autounfalls acht Wochen im Koma. Im Krankenhaus und in der Reha verbrachte er anschließend zwei Jahre. „Man wacht auf im Bett, damals war die ganze linke Seite gelähmt. Das ganze Leben, wie es früher war, ist weg“, beschreibt er. „Dann hat man die Wahl: Man bleibt im Bett liegen, oder man nimmt den ganz schweren Weg und fängt an zu kämpfen“, sagt er.

Physiotherapie, Ergotherapie, Fitnessstudio und mehr. „Ich habe sehr viel in den Körper reingesteckt.“ Anfangs habe er kaum Fortschritte gemacht, beschreibt er. Mit der Zeit kamen die Erfolge. Doch „der Kampf ist noch lange nicht fertig. Ob ich je fertig werde, weiß ich nicht“, sagt Schneider.

Das rät Schneider Menschen, die Schicksalsschläge erleiden

Seit einem halben Jahr ist er Vater: Sein Stolz und seine Rührung darüber sind im Gespräch spürbar. „Dann kam mein Sohn zur Welt, da hat man gesehen, wieso man kämpft“, sagt er mit glasigen Augen. Auch wenn er erst ein halbes Jahr alt ist, durfte sein Sohn ebenfalls mit nach München. Und irgendwann möchte Schneider ihm erklären, welche Bedeutung diese Reise hatte, erzählt er.

Menschen, die ebenfalls einen Schicksalsschlag erfahren haben, rät er: „Aufgeben gilt nicht. Man muss das Leben aus einem anderen Blickwinkel sehen.“ Ein Leben mit Handicap könne genauso schön sein. „Jeder wird durch das Leben mal in die Knie gezwungen.“ Wichtig sei es, „schöne Zeiten festzuhalten und sich daran hochzuziehen“.

Man müsse verhindern, in ein Loch zu fallen und stattdessen das Positive zu suchen, erklärt er. Selbst wenn es nur das schöne Wetter sei. „Auf dieser Welt gibt es keinen Menschen ohne Handicap. Es gibt keinen perfekten Menschen.“ Seine Probleme akzeptiere Schneider als Teil seines Lebens.

„Mitleid kriegt man geschenkt. Neid muss man sich verdienen“

Beispielsweise habe er gelernt, mit seinen körperlichen Einschränkungen oder ständig starken Kopfschmerzen zu leben. „Auch wenn es mir scheiße geht und ich etwas ausgemacht habe, versuche ich, es hinzukriegen. Versprochen ist versprochen“, sagt er. Er sei bei Vorträgen in Schulen schon gefragt worden, ob er sich schon einmal umbringen wollte, erzählt Schneider. Doch daran habe er noch nie gedacht.

Sein Engagement ist bemerkenswert. Das finden jedoch nicht alle so. „Es gab auch Zeiten, wo gesunde Menschen mir Steine in den Weg gelegt haben“, erzählt er und fügt hinzu: „Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen.“ Als Beispiel nennt er, dass ihm Personen wegen seines Engagements vorgeworfen haben, ihm könne es nach seinem Unfall nicht so schlecht gegangen sein oder noch immer gehen – wenn er in der Lage sei, sich so aktiv für Inklusion einzusetzen.

In seiner Rede möchte Schneider besonders seiner Frau danken, die nach seinem Unfall nicht von seiner Seite gewichen sei, verrät er im Gespräch vorab. Außerdem habe er vor, Albert Einstein wie folgt zu zitieren „Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten.“ Das Zitat über die Wichtigkeit eigenes Handelns passt perfekt zu seinem Blick in die Zukunft: „Durch die Ehre werde ich das Gas nicht wegnehmen“, sagt Schneider. Für ihn sei das „ein noch größerer Grund, durchzuziehen“.