Heimatmuseums-Chef verabschiedet sich in den Ruhestand

Ein passender Ort für ein Gespräch mit dem bisherigen Leiter des Heimatmuseums Weißenhorn: Dr. Matthias Kunze sitzt an einem Tisch des Barfüßers am Kirchplatz, im Hintergrund sind die Bauarbeiten für das neue Museumsensemble in vollem Gange. Für Kunze hat nun der Ruhestand begonnen und er blickt zurück auf seine ersten Museumserfahrungen. Die fanden in der vierten Klasse anlässlich eines Schulausflugs ins Heimatmuseum statt und waren keineswegs positiver Natur: Eine Ohrfeige erhielt er an jenem Tag, weil er wohl zu unaufmerksam war. Zum Glück war diese Erfahrung nicht prägend für seine Zukunft

