Altenstadt

06:10 Uhr

Mehr Wohnungen, mehr Stellplätze? Altenstadt trifft Grundsatzentscheidung

In der Memminger Straße 75 befanden sich noch bis April die Räumlichkeiten der Fahrschule G. Rochow. Aus dem Gebäude soll nun ein Wohnhaus werden.

Plus Wer ein Haus so umbaut, dass aus zwei Wohnungen vier werden, braucht mehr Platz für die Autos der Bewohnerinnen und Bewohner. Nicht überall ist das umsetzbar.

Von Sophia Krotter

Der Schriftzug der Fahrschule G. Rochow ziert noch das Schaufenster der Memminger Straße 75 in Altenstadt. Bereits Anfang April ist die Fahrschule in die Hausnummer 49 umgezogen – für die leerstehenden Räumlichkeiten gibt es auch schon Umbaupläne. Bis zuletzt stand dem Renovierungsvorhaben noch eine Vorschrift in der Altenstädter Stellplatzsatzung im Weg. Dazu hat der Marktgemeinderat nun eine Grundsatzentscheidung getroffen.

Die Memminger Straße in Altenstadt ist dicht bebaut. Neue Stellplätze für Autos zu schaffen, ist hier schwierig. Foto: Sophia Krotter

In der Altenstädter Ortsmitte ist wenig Platz für zusätzliche Parkplätze

Momentan befinden sich in dem Gebäude zwei Wohnungen, jeweils eine im ersten und zweiten Obergeschoss. Diese sollen saniert werden. Darüber hinaus sollen das Dachgeschoss sowie die ehemaligen Räumlichkeiten der Fahrschule im Erdgeschoss so umgebaut werden, dass zwei zusätzliche Wohnungen daraus entstehen. Vier statt zwei Einheiten – das heißt auch, dass zusätzliche Parkplätze für Bewohnerinnen und Besucher hermüssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen