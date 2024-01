Memmingen/Altenstadt

Mitangeklagter sagt im Mordprozess aus: Der Trauzeuge und ein großer Gefallen

Plus Im Prozess um den Doppelmord in Altenstadt spricht der Mitangeklagte über seine Freundschaft zu den Hauptangeklagten und die Nacht, in der die Tat geschah.

Von Jens Noll

Schon im Laufe der Ermittlungen hatte sich der Mann kooperativ gezeigt. Vor Gericht macht er damit weiter. In Fußfesseln betritt Joffrey S. am zweiten Verhandlungstag den Sitzungssaal am Memminger Landgericht. Im Gegensatz zu den beiden Hauptangeklagten verbirgt ihr mutmaßlicher Helfer sein Gesicht nicht mehr hinter einer Aktenmappe. Zur Begrüßung nickt er den Menschen auf den Zuhörerplätzen freundlich zu. Generell tritt er sehr höflich auf. Wie zum Auftakt des Prozesses um den Doppelmord in Altenstadt bereits angekündigt, macht der Mitangeklagte am Mittwoch eine Aussage. In einem ausgiebigen Monolog, basierend auf Notizen, packt er aus.

Der 32-Jährige, der in Albstadt in Baden-Württemberg geboren wurde, dort zum Zeitpunkt der Festnahme auch wohnte und als Softwareentwickler arbeitete, erzählt von seiner Freundschaft zu dem angeklagten Ehepaar. Er berichtet von einem Streit zwischen Patrick O. und dessen Vater sowie von gemeinsamen Wochenenden mit der Familie. Er bestätigt die Anklage dahingehend, dass er in der Nacht, als Karl O. und dessen zweite Ehefrau Monika O. umgebracht wurden, rund 100 Kilometer entfernt vom Tatort auf die Tochter von Patrick und Julia O. aufgepasst hatte. Von der Tat selbst hat er demnach nichts mitbekommen. Und er sei auch nicht in den eigentlichen Plan des Paares eingeweiht gewesen, betont er.

