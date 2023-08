Das sind die Kandidaten für die Wahlen im Stimmkreis Memmingen

Jeweils zehn Direktkandidatinnen und Direktkandidaten treten im Süden des Landkreises Neu-Ulm und im Unterallgäu für den Landtag und den Bezirkstag an.

Wenn am Sonntag, 8. Oktober, die Wählerinnen und Wähler dazu aufgerufen sind, den neuen Bayerischen Landtag und den neuen Schwäbischen Bezirkstag zu wählen, werden im Landkreis Neu-Ulm zwei Sorten Wahlzettel ausgeteilt. Denn durch den südlichen Teil des Landkreises, unterhalb von Illertissen, verläuft bei diesen Wahlen die Stimmkreisgrenze. Im Stimmkreis Memmingen, zu dem Teile des Unterallgäus und auch ein Teil des Landkreises Neu-Ulm gehört, stehen andere Personen auf den Zetteln für die Direktwahl. Jeweils zehn Kandidatinnen und Kandidaten treten für Land und Bezirk an.

Zum Wahlkreis Memmingen gehören neben den Unterallgäuer Gemeinden Babenhausen, Egg, Kettershausen, Kirchhaslach, Oberschönegg und Winterrieden aus dem Landkreis Neu-Ulm die Gemeinden Altenstadt, Buch, Kellmünz, Osterberg, Oberroth und Unterroth. Der Rest des Landkreises Neu-Ulm bildet den Stimmkreis Neu-Ulm mit jeweils eigenen Kandidatinnen und Kandidaten.

Gleich sind in den beiden Wahlkreisen wie auch im Rest Schwabens die Parteien mit ihren Listenkandidaten, die per Zweitstimme gewählt werden können. Für den Landtag wie für den Bezirkstag stehen auf dem Wahlzettel CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD, FDP, Linke, Bayernpartei, ÖDP, Die Partei, Tierschutzpartei, V-Partei³ und Basis.

Wer sind die Direktkandidaten für den Landtag im Stimmkreis Memmingen?

Bisheriger Abgeordneter im Stimmkreis Memmingen ist Klaus Holetschek. Der Minister und Jurist aus Memmingen kandidiert erneut für die CSU. Die Kandidatin der Grünen ist Carmen Stürmer, Kulturschaffende und Landwirtin aus Memmingen. Die Freien Wähler schicken Mariana Braunmiller, Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH) aus Wolfertschwenden ins Rennen. Über die Liste der AfD war Christoph Maier bislang schon Landtagsabgeordneter, der Rechtsanwalt aus Memmingen tritt erneut an. Kandidat der SPD ist Ivo Holzinger, Richter am Landgericht Memmingen. Der ehemalige Staatsminister und Landtagsabgeordnete Franz Pschierer kandidiert diesmal für die FDP. Für die Linke tritt Rupert Reisinger, Sozialpädagoge aus Memmingen, an. Direktkandidat der Bayernpartei ist Jens Pfaffenbauer, Koch aus Ettringen. Bei der ÖDP ist Krimhilde Marianne Dornach, Fachlehrerin für Musik aus Weißenhorn, die Direktkandidatin. Und für die V-Partei³ bewirbt sich Johanna Gomoluch, Fitnessstudio-Inhaberin aus Memmingen.

Wer sind die Direktkandidaten für den Bezirkstag im Stimmkreis Memmingen?

Zehn Direktkandidaten bewerben sich auch hier um das Mandat für den Stimmkreis. Bei der CSU tritt Alfons Weber, ehemaliger Bürgermeister, stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrat und Jurist aus Markt Rettenbach an. Die Grünen haben Evelyn Villing, Produkt- und Wertstrommanagerin sowie Stadträtin aus Memmingen nominiert. Für die Freien Wähler geht der Unterallgäuer Landrat Alex Eder aus Türkheim ins Rennen. Der Kandidat der AfD ist Franz Schmid, Kinderpfleger und Kreisrat aus Babenhausen. Für die SPD bewirbt sich Petra Beer, Geschäftsführerin, Bezirksrätin und Stadträtin aus Memmingen. Direktkandidatin der FDP ist Maria Heizmann, Immobilienfachwirtin aus Stetten. Für die Linke kandidiert Karl-Martin Wöhner, Diplom-Ingenieur (FH) und Stadtrat aus Neu-Ulm. Der Kandidat der Bayernpartei ist Josef Kreitmair, Bankkaufmann aus Neu-Ulm. Die ÖDP hat Alexander Abt, Polizeibeamter und Bezirksrat aus Memmingen, nominiert. Und bei der V-Partei³ ist wie für den Landtag Johanna Gomoluch, Fitnessstudio-Inhaberin aus Memmingen, die Bewerberin.