Memmingen

18:30 Uhr

Landestheater Schwaben: Intendantin Christine Hofer verlässt Memmingen

Christine Hofer war seit der Spielzeit 2022/23 Intendantin des Landestheaters Schwaben, davon ein Jahr lang in einer Doppelspitze mit Alexander May. Nun verlässt sie Memmingen Richtung Ludwigsburg.

Plus Die Intendanz von Christine Hofer am Landestheater Schwaben war auf zwei Jahre begrenzt. Im Interview blickt sie auf diese Zeit zurück. Was sie künftig macht.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

Frau Hofer, zwei Jahre können lang oder kurz sein: Wie haben Sie die Zeit in Memmingen wahrgenommen?

Christine Hofer: Sehr, sehr intensiv. Es waren zwei gute, aktive, künstlerisch bereichernde Jahre. Das Memminger Publikum war sehr offen und neugierig und hat mich mit offenen Armen empfangen. außerdem hatte meine Vorgängerin Kathrin Mädler den Übergang gut gemanagt. Zeit ist immer relativ, ich gehe lieber so, als wenn man darauf gewartet hätte, dass ich Platz für andere mache.

