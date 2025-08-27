Herbststimmung am Morgen bei Winterrieden

Malerisch schön und anmutend herbstlich: Bodennebel liegt über der weiten Landschaft bei Winterrieden und hüllt Bäume und Sträucher wie ein Schleier ein. Wenn sich der Sommer dem Ende neigt, tritt Nebel in den Morgenstunden häufig auf. Die Tage sind oft noch warm, sodass viel Feuchtigkeit aus Böden, Pflanzen und Gewässern in die Luft gelangt. Doch in den Nächten kühlt die Luft bereits stark ab.

Die Landschaft bei Winterrieden ist in einen zarten, weißlichen Schleier gehüllt

Geschieht das bis zu ihrem Taupunkt – ist die Luft also vollständig mit Wasserdampf gesättigt –, kann sie den Wasserdampf nicht mehr halten und winzige Tröpfchen bilden sich. Somit entsteht feiner Nebel in niedriger Höhe. Da es in den frühen Morgenstunden meist windstill ist, bleiben diese Tröpfchen in Bodennähe liegen und hüllen die Landschaft in einen zarten, weißlichen Schleier. Aufgenommen wurde das Foto von Höhe Osterberg aus. Im Hintergrund ragt der Winterrieder Kirchturm auf. (AZ)