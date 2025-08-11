Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Motorradfahrer nutzt Rettungsgasse auf der A7 bei Fellheim, um schneller voranzukommen

Fellheim/A7

Motorradfahrer nutzt Rettungsgasse auf der A7, um schneller voranzukommen

Ein 39-Jähriger wählt im Stau auf der Autobahn bei Fellheim unberechtigterweise einen Weg an anderen Fahrzeug vorbei. Eine Polizeistreife kontrolliert ihn.
    • |
    • |
    • |
    Ein Motorradfahrer wird mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot bestraft, weil er unberechtigterweise auf der A7 bei Fellheim eine Rettungsgasse befahren hat.
    Ein Motorradfahrer wird mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot bestraft, weil er unberechtigterweise auf der A7 bei Fellheim eine Rettungsgasse befahren hat. Foto: Sebastian Kahnert, dpa (Symbolbild)

    Aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens zur Hauptreisezeit haben sich am vergangenen Wochenende wieder vermehrt Staus auf der Autobahn A7 gebildet, unter anderem bei Fellheim im Unterallgäu. Als der Verkehr dort stand, bildete sich eine Rettungsgasse, auch ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Memmingen reihte sich ein. Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer scherte dem Polizeibericht zufolge jedoch aus und nutzte die Rettungsgasse, um schneller an sein Ziel zu gelangen.

    Mindestens 240 Euro Bußgeld für das unberechtigtes Befahren der Rettungsgasse

    Die Streife der Autobahnpolizei unterzog den 39-Jährigen daher einer Verkehrskontrolle und ahndete den Verstoß. Die Rettungsgasse ist ausschließlich Rettungsfahrzeugen vorbehalten, weshalb den Motorradfahrer laut Polizei ein „empfindliches Bußgeld“ und ein Monat Fahrverbot erwarten. Nach Angaben des ADAC kostet das unberechtigte Befahren einer Rettungsgasse mindestens 240 Euro Bußgeld, wenn es zu einer Gefährdung kommt sogar 300 Euro. Hinzu kommen neben einem Fahrverbot noch zwei Punkte in Flensburg. (AZ, jsn)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden