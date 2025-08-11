Motorradfahrer nutzt Rettungsgasse auf der A7, um schneller voranzukommen

Aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens zur Hauptreisezeit haben sich am vergangenen Wochenende wieder vermehrt Staus auf der Autobahn A7 gebildet, unter anderem bei Fellheim im Unterallgäu. Als der Verkehr dort stand, bildete sich eine Rettungsgasse, auch ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Memmingen reihte sich ein. Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer scherte dem Polizeibericht zufolge jedoch aus und nutzte die Rettungsgasse, um schneller an sein Ziel zu gelangen.

Mindestens 240 Euro Bußgeld für das unberechtigtes Befahren der Rettungsgasse

Die Streife der Autobahnpolizei unterzog den 39-Jährigen daher einer Verkehrskontrolle und ahndete den Verstoß. Die Rettungsgasse ist ausschließlich Rettungsfahrzeugen vorbehalten, weshalb den Motorradfahrer laut Polizei ein „empfindliches Bußgeld“ und ein Monat Fahrverbot erwarten. Nach Angaben des ADAC kostet das unberechtigte Befahren einer Rettungsgasse mindestens 240 Euro Bußgeld, wenn es zu einer Gefährdung kommt sogar 300 Euro. Hinzu kommen neben einem Fahrverbot noch zwei Punkte in Flensburg. (AZ, jsn)