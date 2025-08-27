Radarmessung in Tempo-60-Abschnitt: Spitzenreiter kommt auf 101 km/h

Am Nachmittag des vergangenen Freitags haben Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn eine Geschwindigkeitsüberwachung außerorts auf der Staatsstraße 2021 zwischen Berg und Kadeltshofen vorgenommen. Nun informiert die Dienststelle über das Ergebnis der Auswertung. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt in dem überwachten Streckenbereich 60 Kilometer pro Stunde (km/h). Dem Polizeibericht zufolge wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gemessen, die sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielten. Der negative „Spitzenreiter“ war demnach der Fahrer eines Motorrades, das mit einer Geschwindigkeit von 101 km/h „geblitzt“ wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro, zudem wird unter seinem Namen ein Punkt im Verkehrszentralregister eingetragen. (AZ)

