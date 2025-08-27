Icon Menü
Motorradfahrer wird in Pfaffenhofen mit Tempo 101 geblitzt - 60 sind erlaubt

Pfaffenhofen an der Roth

Radarmessung in Tempo-60-Abschnitt: Spitzenreiter kommt auf 101 km/h

Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei zwischen Berg und Kadeltshofen fallen mehrere Verkehrsteilnehmer negativ auf. Für einen wird es ziemlich teuer.
    •
    •
    •
    Ein Motorradfahrer war auf der Staatsstraße zwischen den Pfaffenhofer Ortsteilen Berg und Kadeltshofen deutlich schneller unterwegs als erlaubt.
    Ein Motorradfahrer war auf der Staatsstraße zwischen den Pfaffenhofer Ortsteilen Berg und Kadeltshofen deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Foto: Matthias Schrader, dpa (Symbolbild)

    Am Nachmittag des vergangenen Freitags haben Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn eine Geschwindigkeitsüberwachung außerorts auf der Staatsstraße 2021 zwischen Berg und Kadeltshofen vorgenommen. Nun informiert die Dienststelle über das Ergebnis der Auswertung. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt in dem überwachten Streckenbereich 60 Kilometer pro Stunde (km/h). Dem Polizeibericht zufolge wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gemessen, die sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielten. Der negative „Spitzenreiter“ war demnach der Fahrer eines Motorrades, das mit einer Geschwindigkeit von 101 km/h „geblitzt“ wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro, zudem wird unter seinem Namen ein Punkt im Verkehrszentralregister eingetragen. (AZ)

