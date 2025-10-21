Osterberg diskutiert weiter Rückübertragung der Abfallwirtschaft

Die Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm hat im Osterberger Gemeinderat für Unmut und eine längere Beratung geführt. Bürgermeister Martin Werner sagte, dass der Ausstieg aus der Rückübertragung wohl möglich ist, sich aber sehr schwierig gestalten würde. Die Kosten, die hierbei auf die Gemeinde zukommen würde, seien zudem nicht bekannt. Darüber hinaus müsste man als Kommune ein eigenes Entsorgungskonzept auf die Beine stellen. In den verbleibenden zweieinhalb Monaten bis zum Beginn der Rückübertragung im Januar 2026 sei dies ohnehin nicht mehr realistisch.

Mit rund 500 Mülltonnen, die in Osterberg entleert werden müssen, ist es laut Bürgermeister ohnehin schwierig, für Osterberg und Weiler einen eigenen Weg für die Müllentsorgung zu finden. „Dafür ist unsere Gemeinde einfach zu klein und der Weg zum Müllheizkraftwerk in Weißenhorn zu weit.“ Für einen Entsorger wäre dieses Volumen vermutlich gar nicht interessant. Martin Werner erläuterte, dass man aus Osterberger Sicht eine Kooperation eingehen müsse. Ein Weg wäre es demnach, sich im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Kellmünz und Altenstadt zusammen zu tun und ein eigenes Müllentsorgungskonzept weiterzuverfolgen. Der Zweite Bürgermeister Christian Magel betonte, dass der Landkreis immerhin sechs Jahre vertan habe, ein Konzept auf die Beine zu stellen, das „vollkommen unbefriedigend“ sei.

Osterberg: Bürgermeister Werner sieht Umstellung 2026 als unvermeidbar

Gemeinderat von Sethe bekräftigte, dass sich der Abfallwirtschaftsbetrieb mit Kostensenkungspotenzialen und Einsparmöglichkeiten befassen muss, sonst werde es in zwei Jahren zu einem Gebührenanstieg kommen. Das sei ja bereits angekündigt worden. Mit Blick auf die Rückübertragung sagte der Bürgermeister, dass die Umstellung zum Januar 2026 nicht mehr vermeidbar sei. Daher müsse man den Blick jetzt schnell auf die neue Kalkulation für 2028 lenken. Henning von Sethe fügte an, dass die Situation für die nächsten zwei Jahre so tragbar sei, dann dürfe es aber nicht steil nach oben gehen mit den Entsorgungsgebühren. Der Gemeinderat hat daher einen mehrheitlichen Beschluss gefasst, die begonnene Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis weiterzuführen. Ziel müsse es sein, den von den Bürgern geforderten Umstellung von einer personenbezogenen auf eine ausschließlich behälterbezogene Gebühr zu entsprechen. Zudem besteht der Wunsch nach einer Prüfung der Optionen für einen Ausstieg aus der Rückübertragung und dazu, welche Kosten hierfür anfallen würden. Auch sollen die Projektschritte des AWB bekannt gegeben werden, die zur Reduzierung der Kosten umgesetzt werden sollen. (sar)