Müllentsorgung in Senden: Trotz Aufklärung weiß offenbar nicht jeder, was in die Biotonne gehört

Das Thema Mülltrennung führt immer wieder zu Diskussionen – spätestens dann, wenn der Nachbar erneut eine Plastiktüte achtlos in die Biotonne wirft und man sie genervt wieder herausfischen muss. Der Werkausschuss des Sendener Stadtrats hat sich am Dienstagabend mit Mülltrennung und Müllgebühren beschäftigt. Dabei wurden auch die neue Auftragsvergabe für die Entsorgungsunternehmen sowie die Preise ab 2026 besprochen.
