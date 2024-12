Ehrung für Sendener Stadtrat für 40 Jahre Kommunalpolitik

Kürzlich feierte der Bayerische Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen in München „40 Jahre kommunale Mandate“ der grünen Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte.

Eingeladen hierfür war auch Helmut Meisel aus Senden, seit 40 Jahren ohne Unterbrechung Stadtrat der Grünen, der 1984 in den Sendener Stadtrat gewählt worden war. Mit Rainer Juchheim in Neu-Ulm gab es damals zwei Einzelkämpfer der Grünen in der Kommunalpolitik des Landkreises. 1984 zogen die Grünen erstmals in die kommunalen Parlamente Bayerns ein und wurden mit 367 Mandaten die drittstärkste Kraft.

Helmut Meisel wurde vom Landesvorstand als einer der ganz wenigen geehrt, die noch immer ihr kommunales Mandat wahrnehmen, das sie vor 40 Jahren errungen hatten, und die sich vor Ort durch alle Höhen und Tiefen hindurch kontinuierlich für die grüne Politik im Sinne der Bürger und Bürgerinnen einsetzen.

Eine besondere Ehre für Meisel war die Gratulation durch den Kabarettisten Christian Springer, der auch mit der Sendung „Schlachthof“ im Bayerischen Fernsehen bekannt ist. (Bayerischer Landesverband Bündnis 90/Die Grünen)

