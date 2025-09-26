Die Geschichte der Musikkapelle Tafertshofen begann schon vor 200 Jahren

Laut mündlicher Überlieferungen haben bereits Anfang des 19. Jahrhunderts Musikanten aus Tafertshofen bei Hochzeiten und Kirchenfesten im Dorf sowie in umliegenden Orten aufgespielt. Der erste schriftliche Nachweis über das Blasorchester stammt schließlich aus dem Jahr 1825. Mittlerweile hat sich die Musikkapelle Tafertshofen nicht nur in der Gemeinde Kettershausen und im Bezirk 11 Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, sondern weit darüber hinaus zum beliebten und unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Lebens entwickelt. Sein Jubiläum zum 200-jährigen Bestehen feiert das Blasorchester mit gewohntem Schwung, Einfallsreichtum und guter Laune.

