Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Musikkapelle Tafertshofen feiert 200 Jahre Blasmusiktradition mit großem Festprogramm

Kettershausen

Die Geschichte der Musikkapelle Tafertshofen begann schon vor 200 Jahren

Vom 3. bis 5. Oktober feiert die Musikkapelle Tafertshofen ihr 200-jähriges Bestehen. Musik wurde im Dorf aber schon Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht.
Von Claudia Bader
    • |
    • |
    • |
    Die Musikkapelle Tafertshofen feiert vom 3. bis 5. Oktober ihr 200-jähriges Bestehen.
    Die Musikkapelle Tafertshofen feiert vom 3. bis 5. Oktober ihr 200-jähriges Bestehen. Foto: Musikkapelle Tafertshofen

    Laut mündlicher Überlieferungen haben bereits Anfang des 19. Jahrhunderts Musikanten aus Tafertshofen bei Hochzeiten und Kirchenfesten im Dorf sowie in umliegenden Orten aufgespielt. Der erste schriftliche Nachweis über das Blasorchester stammt schließlich aus dem Jahr 1825. Mittlerweile hat sich die Musikkapelle Tafertshofen nicht nur in der Gemeinde Kettershausen und im Bezirk 11 Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, sondern weit darüber hinaus zum beliebten und unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Lebens entwickelt. Sein Jubiläum zum 200-jährigen Bestehen feiert das Blasorchester mit gewohntem Schwung, Einfallsreichtum und guter Laune.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden