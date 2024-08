Benefiz-Festival: Musikverein findet Ausweichtermin für sein Weinfest

Unter dem Titel „Benefiz Beats Babenhausen“ plant Klaus Götsch, Inhaber des Film- und Tonstudios G-Punkt, Ende September ein dreitägiges Open-Air-Musikfestival auf dem Gelände des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins Babenhausen. Die Marktgemeinde wird als Mitveranstalter einsteigen, etliche Vereine haben ihre Unterstützung zugesagt oder signalisiert. Zunächst kollidierte der Termin vom 27. bis 29. September aber mit dem traditionellen Weinfest des Musikvereins. Der hat jetzt umgeplant.

Bei der Marktgemeinderatsitzung Ende Juli hatte Christoph Weinhart, Vorsitzender des Musikvereins, bereits im Namen und Musikerinnen und Musiker betont: „Niemand hat etwas gegen die Grundidee und Charity.“ Die Planungen für das eigene Fest waren da aber bereits weit fortgeschritten, Band und Musikkapellen gebucht und Werbekampagnen gestartet. Das brachte den Verein in die Bredouille. Intern wurde noch einmal ausgiebig diskutiert. Jetzt sagt Weinhart: „Wir haben einen Ausweichtermin gefunden. Grundsätzlich war es für uns schon ein großer Aufwand, noch einmal umzuplanen. Aber wir wollen Klaus Götsch und seinem Event natürlich nicht im Weg stehen und keine Parallelveranstaltung abhalten.“ Gefeiert wird nun am 20. und 21. September.

Für den Musikverein Babenhausen ist das Weinfest in der Alten Turnhalle der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres, außerdem eine wichtige Einnahmequelle. Los geht es am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr mit Unterhaltung durch die Musikkapelle Unterroth. Am Samstag, 21. September, spielt ab 18.30 Uhr der Musikverein Tafertshofen. „Für diesen Programmpunkt mussten wir eine Ersatzkapelle suchen, weil der Musikverein Ebershausen am neuen Termin schon anderweitig im Einsatz ist. Wir sind froh, dass die Tafertshofer Musikerinnen und Musiker einspringen“, sagt Weinhart. Den Hauptpart an diesem Abend übernimmt wie geplant die Partyband „Dorfheilige“ aus Kettershausen.