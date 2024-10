Nach vorne passiert beim FV Illertissen zu wenig

Der FV Illertissen steckt in einer Minikrise. Das 0:2 am Samstag gegen die der Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg war die dritte Niederlage hintereinander, in diesen Spielen gelang den Illertissern nur ein einziger eigener Treffer. Offensiv passiert derzeit einfach zu wenig.

Das war auch gegen die Nürnberger Youngster der Fall, gegen die es für den FVI kaum ein Durchkommen gab. Zudem gerieten die Gastgeber bereits in der 11. Minute unglücklich in Rückstand. Nach einer Ecke nahm Pascal Fuchs an der Strafraumlinie Maß, nach seinem Schuss prallte der Ball von der Latte an den Rücken von Torhüter Markus Ponath und dann zum 0:1 ins Tor. Die Illertisser zeigten sich jedoch keineswegs geschockt. Im Gegenteil: Ein Abschluss von Yannick Glessing wurde geblockt und nach der anschließenden Ecke köpfte Kapitän Max Zeller knapp daneben. Die größte Chance zum Ausgleich bot sich in der 17. Minute Tobias Rühle. Von Marin Pudic eingesetzt hatte er bereits den Torhüter ausgespielt, traf aber aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Die Gäste machten es den Einheimischen in der Folge immer wieder schwer. Sie standen kompakt und verteidigten den knappen Vorsprung sehr diszipliniert. Zudem waren sie mit ihren Kontern stets gefährlich und setzten durchaus den einen oder anderen Nadelstich.

FV Illertissen verliert gegen den FC Nürnberg

Gesteigerte Bemühungen konnte man den Illertissern zu Beginn der zweiten Hälfte immerhin nicht absprechen. In der 53. Minute warfen sich mehrere Nürnberger nacheinander in Schüsse des FVI. Doch mit fortschreitender Spieldauer konnte Illertissen die Gäste kaum mehr in Bedrängnis bringen. Stattdessen mussten sie sogar den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Eine Flanke von Tim Janisch fand am Fünfer mit Nico Zietsch einen dankbaren Abnehmer, der zum 0:2 einschob. Damit war der zweite Auswärtssieg der Nürnberger unter Dach und Fach, denn der FVI kam weiterhin kaum gefährlich vor deren Tor.

Entsprechend enttäuscht war auch Trainer Holger Bachthaler, der harte und klare Worte fand: „Wir hatten in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz und einige Aktionen im Strafraum. Was wir aber in der zweiten Halbzeit gespielt haben – so kann man sich nicht präsentieren. Wir hatten keine Ordnung. Von dem, was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir nichts auf dem Platz bringen.“

FV Illertissen: Ponath – Zeller, Neuberger – Fundel, Pudic (60. Kopf), Gölz (78. Petrovic) – Mannhardt, Vochatzer (63. Milic), Cocic (63. Pfaumann) – Glessing (78. Udogu), Rühle.