Es gibt Nachwuchs bei den Wasserbüffeln in den Wasenlöchern

Erfreulicher Neuigkeiten aus den Illerberger Wasenlöchern: Wie schon von vielen Spaziergängern und Interessierten entdeckt, gibt es bei den Wasserbüffeln auf der dortigen Weide Nachwuchs. Das Wasserbüffelkälbchen erblickte nach Angaben der Stadt Vöhringen am 24. Juli 2025 das Licht der Welt und kann, mit etwas Glück, von den angrenzenden Wegen aus im eingezäunten Areal beobachtet werden.

Schon im zarten Alter von zwei Tagen unternahm das kleine Büffelmädchen laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung gemeinsam mit seiner Mutter und deren beiden Schwestern, die ebenfalls trächtig sind, den ersten Badeausflug. Die Kleine durchquerte, der Mutter Jenny folgend, einen wasserführenden Graben. Allerdings kam das Jungtier auf der anderen Seite aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Deshalb kam die Büffelmama noch einmal zurück und schob ihr Töchterlein sanft aus dem Graben auf das feste Ufer.

Positives erstes Zwischenfazit zum Beweidungsprojekt in Vöhringen

Die Wasserbüffelherde zählt nun insgesamt vier Tiere und es wird schon gespannt auf weitere Spielkameraden für das Büffelmädchen gewartet. Der Landwirt Manfred Prestele, der täglich nach seinen „Schützlingen“ schaut, ist überaus glücklich über den gesunden Nachwuchs. „Auch die Projektverantwortlichen der Stadt Vöhringen und vom Landratsamt Neu-Ulm freuen sich mit ihm und gratulieren herzlich“, schreibt Günter Volk von der Pressestelle der Stadt Vöhringen.

Seit März dieses Jahres weiden die Wasserbüffel in den Illerberger Wasenlöchern und sorgen dafür, dass die Flächen nicht weiter von Schilf überwuchert werden. Dadurch wird auch einer Vielzahl von heimischen Tier- und Pflanzenarten wertvoller Lebensraum geboten. Nach den ersten vier Projektmonaten sind die Stadt Vöhringen, das Landratsamt Neu-Ulm sowie die Regierung von Schwaben laut Pressemitteilung zufrieden mit der Arbeit der Wasserbüffel und ziehen ein erstes positives Zwischenfazit. (AZ)