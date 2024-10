Nelson Weidemann blüht bei Ratiopharm Ulm auf

Das wäre bestimmt auch für Nelson Weidemann eine tolle Sache gewesen am Donnerstagabend: Erstes Spiel im neuen SAP-Garden vor mehr als 10.000 Zuschauern und Zuschauerinnen und dann auch noch ein Sieg in der Euroleague gegen Real Madrid. Andererseits: Wäre Weidemann noch bei den Bayern-Basketballern, dann hätte er das Spektakel wohl in erster Linie als Zuschauer erlebt. Wie so viele Spiele in der vergangenen Saison. Nach seinem Wechsel zu Ratiopharm Ulm bekommt der gebürtige Berliner die Einsatzzeiten, die er sich wünscht – und er nutzt sie.

Am eindrucksvollsten hat Weidemann das am vergangenen Dienstag beim Sieg im Eurocup gegen Badalona getan: Bester Ulmer Werfer mit 17 Punkten und einer Trefferquote von mehr als 60 Prozent aus dem Feld, dazu drei Korbvorlagen. Eine bessere Empfehlung kann man kaum abgeben für erneut viele Minuten im Derby der Bundesliga gegen Ludwigsburg am Samstag (20 Uhr) in der Ratiopharm-Arena.

Ratiopharm Ulm spielt gegen Ludwigsburg

Es ist schwer abzuschätzen, was für ein Gegner da auf die wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagenen Ulmer zukommt. Ludwigsburg hat zum Saisonauftakt gegen die Bayern gewonnen und anschließend in Braunschweig klar verloren. Ein bisschen freuen darf man sich jedenfalls in ganz Basketball-Deutschland und somit auch in Ulm über die Rückkehr des Ludwigsburger Trainer-Denkmals John Patrick nach einem zweijährigen Japan-Intermezzo.