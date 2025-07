Zugausfälle auf Illertalbahn bis Ende Mai? Bahn warnt vor Lärm und Schmutz

Zu den Zugausfällen zwischen Senden und Ulm wegen Personalmangels kommt jetzt noch eine Baustelle. Das dürfte Menschen betreffen, die an der Illertalbahn wohnen. Die Deutsche Bahn saniert die Strecke zwischen Kempten und Neu-Ulm. Im Zuge der Arbeiten wird ein Bahnübergang in Altenstadt gesperrt. Die Arbeiten an den Gleisen dauern auch nachts und am Sonntag an, teilt die Bahn mit und warnt vor Lärm und Staub. Außerdem deutet sich an, dass das Bahnchaos für Pendler in und aus Richtung Ulm länger anhält als befürchtet.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89281 Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zugausfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis