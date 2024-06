Neu-Ulm

07:00 Uhr

Angeklagter hält Monolog bei Stalking-Prozess in Neu-Ulm

Immer wieder soll ein Mann beim Haus und am Arbeitsplatz seiner Ex-Frau aufgetaucht sein.

Plus Zwei Stunden lang rechtfertig der Mann, warum er ständig in der Nähe seiner Ex-Frau aufkreuzte. Die macht ihm Vorwürfe, weiß aber keine konkreten Daten mehr.

Von Wilhelm Schmid

Es kommt selten vor, dass der Angeklagte in einem dreistündigen Gerichtsverfahren mindestens drei Viertel der Zeit für seine ausführlichen Erklärungen in Anspruch nimmt. Aber vor dem Amtsgericht Neu-Ulm war das der Fall, als ein 44-Jähriger aus der Landkreismitte wegen Nachstellung, Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz und Verleumdung angeklagt war.

Laut Staatsanwalt war der Mann mehrere Jahre mit einer Frau verheiratet, von der er sich dann scheiden ließ. Danach soll er über mehrere Wochen hinweg seiner Ex-Frau nachgestellt haben, indem er sie mit seinem Auto verfolgte und sie an ihrer Wohnanschrift und am Arbeitsplatz immer wieder aufsuchte. Auch nachdem die Frau einen Gerichtsbeschluss erwirkt hatte, demzufolge er von der Wohnung Abstand halten musste und der Frau nicht mehr zu nahe kommen durfte, habe er, so die Anklage, "beharrlich und mehrfach den Kontakt gesucht".

