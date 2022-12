Neu-Ulm/Memmingen

Prozess nach Messerattacke: "Hat sich angefühlt wie Bienenstiche"

Plus Eine Party in einer Kleingartenanlage in Neu-Ulm eskaliert. Ein 40-Jähriger sticht auf einen 54-Jährigen ein. Jetzt begann der Prozess in Memminen.

Von Maximilian Sonntag

Mit Handschellen gefesselt bringen zwei Polizisten den 40-jährigen Angeklagten in den Sitzungssaal 132 am Landgericht in Memmingen. Er trägt einen hellblauen Pullover und unterhält sich mehrfach mit seinem Anwalt. Unter den Zuschauenden sitzt auch die Frau des Angeklagten. Sie und ihr Mann werfen sich mehrmals Handküsse zu. Seit Anfang Mai sitzt der Mann nun schon in Untersuchungshaft, da er mit einem Messer auf einen 54-Jährigen in Neu-Ulm eingestochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor.

