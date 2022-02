Hausdurchsuchungen wegen Kinderpornos in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg

In Neu-Ulm, Vöhringen und Günzburg durchsuchte die Kripo Neu-Ulm am Mittwochmorgen fünf Anwesen wegen Kinderpornografie.

Ermittler der Kriminalpolizei Neu-Ulm haben am Mittwoch fünf Anwesen in Neu-Ulm, Günzburg und Vöhringen durchsucht. Grund der Durchsuchungen sei der Verdacht des Besitzes beziehungsweise der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie, das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag mit. Die Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen die Beamtinnen und Beamten mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm und Kempten.

Bei den fünf Tatverdächtigen soll es sich um vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 15 und 44 Jahren handeln. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Mobiltelefone und ein verbotenes Butterfly-Messer sicher. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Es war nicht die erste Durchsuchung wegen Kinderpornos in diesem Jahr





Seit Beginn des Jahres wurden bereits mehrere solcher Durchsuchungen in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg durchgeführt. Die Polizei kam teils durch neue Hinweise in älteren Verfahren auf die Spur der Beschuldigten. In anderen Fällen habe es Hinweise der US-Nichtregierungsorganisation NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children / auf Deutsch: Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder) gegeben. Diese Organisation kümmert sich unter anderem um missbrauchte Kinder und arbeitet international mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. (AZ)

