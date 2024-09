Neue Kinderkrippe in Illerberg eingeweiht

Helle lichtdurchflutete Räume, wohnliche Wärme ausstrahlendes Mobiliar und die erkennbar erfahrene Hand in der Gestaltung von Kindertagesstätten zeichnen die neue Kinderkrippe aus. Das Projekt in Illerberg war schon lange Thema. Zwar gab es bereits eine Krippe im Bestandskindergarten am Sandbergweg. Aber durch die Ausweisung neuer Baugebiete und ein Mehr an Einfamilienhäusern wurde der Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen sichtbar.

