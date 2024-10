Sicher auf dem Rad am Roggenburger Weiher

Für die Gemeinde Roggenburg geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Der Geh- und Radweg zwischen Biberach und dem Kreisverkehr bei Meßhofen wird realisiert. Die Bauarbeiten an der 1,52 Kilometer langen Strecke sind in zwei Etappen aufgeteilt. „Das geschieht aus Gründen des Naturschutzes“, erklärte Bürgermeister Mathias Stölzle beim offiziellen Spatenstich am Roggenburger Weiher. Die brutfreie Zeit sei zu nutzen, um im ersten Schritt die Bauarbeiten entlang des Schilfgürtels am Roggenburger Weiher umzusetzen. Im nächsten Jahr sei dann das Teilstück bis nach Biberach an der Reihe.

