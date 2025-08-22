Icon Menü
Neues Rückhaltebecken in Sontheim: Besserer Hochwasserschutz für das Günztal

Babenhausen

Hochwasser: Im Günztal entsteht ein weiteres Rückhaltebecken

Der Hochwasserschutz im Günztal wird weiter ausgebaut. In der kommenden Woche ist Baubeginn eines Rückhaltebeckens bei Sontheim im Unterallgäu.
Von Stephan Schöttl
    Das Hochwasserrückhaltebecken Frechenrieden ist bereits einsatzbereit. Ab September wird m Günztal ein weiteres Projekt in Angriff genommen.
    Das Hochwasserrückhaltebecken Frechenrieden ist bereits einsatzbereit. Ab September wird m Günztal ein weiteres Projekt in Angriff genommen. Foto: Franz Kustermann

    Der Hochwasserschutz im Günztal schreitet weiter voran. Bereits im Juli 2025 wurde das dritte Hochwasserrückhaltebecken (HRB) in Frechenrieden durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten in Betrieb genommen. Nun beginnen die Bauarbeiten für das vierte von insgesamt fünf großen Projekten bei Sontheim, knapp 20 Kilometer südlich von Babenhausen. Die Hauptbauarbeiten am Rückhaltebecken starten im September. Bereits kommenden Donnerstag, 26. August, kommt Thorsten Glauber, Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, zum symbolischen Baubeginn.

