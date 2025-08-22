Hochwasser: Im Günztal entsteht ein weiteres Rückhaltebecken

Der Hochwasserschutz im Günztal schreitet weiter voran. Bereits im Juli 2025 wurde das dritte Hochwasserrückhaltebecken (HRB) in Frechenrieden durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten in Betrieb genommen. Nun beginnen die Bauarbeiten für das vierte von insgesamt fünf großen Projekten bei Sontheim, knapp 20 Kilometer südlich von Babenhausen. Die Hauptbauarbeiten am Rückhaltebecken starten im September. Bereits kommenden Donnerstag, 26. August, kommt Thorsten Glauber, Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, zum symbolischen Baubeginn.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87727 Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günztal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis