14 kleine Wohnungen statt Hofstelle in Kettershausen geplant

Wo Altes ist, soll Neues entstehen: An der Hauptstraße in Kettershausen, nahe beim Maibaumplatz des Ortes, soll ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten gebaut werden. Dafür muss eine alte Hofstelle weichen. Der entsprechende Bauantrag stand bei der Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. Das Baukonzept halte er persönlich als „gelungen“, meinte Bürgermeister Markus Koneberg. Auch die innerörtliche Lage erachtete er als positiv.

