Neues Wohnprojekt in Kettershausen: 14 gefragte Single-Wohnungen ersetzen alte Hofstelle

Kettershausen

14 kleine Wohnungen statt Hofstelle in Kettershausen geplant

Ein Bauernhof soll dem Gebäude weichen, das gefragten Wohnraum für Alleinstehende bieten soll. Das Projekt kommt gut an.
Von Zita Schmid
    Anstelle des alten Hofes soll hier an der Hauptstraße in Kettershausen zukünftig ein Mehrfamilienhaus stehen. Ein entsprechender Bauantrag wurde eingereicht.
    Anstelle des alten Hofes soll hier an der Hauptstraße in Kettershausen zukünftig ein Mehrfamilienhaus stehen. Ein entsprechender Bauantrag wurde eingereicht. Foto: Zita Schmid

    Wo Altes ist, soll Neues entstehen: An der Hauptstraße in Kettershausen, nahe beim Maibaumplatz des Ortes, soll ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten gebaut werden. Dafür muss eine alte Hofstelle weichen. Der entsprechende Bauantrag stand bei der Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. Das Baukonzept halte er persönlich als „gelungen“, meinte Bürgermeister Markus Koneberg. Auch die innerörtliche Lage erachtete er als positiv.

