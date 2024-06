Landkreis Neu-Ulm

Termin versäumt? So gehen Betriebe in der Region mit "No-Shows" um

Plus Geplatzte Termine sind schlecht fürs Geschäft – ob für Friseure oder Tätowiererinnen. Was Betriebe im Landkreis dagegen tun, und wo Vergesslichkeit teuer ist.

Von Sophia Krotter

Keine Gäste, keine Einnahmen: Wenn ein reservierter Tisch unbesetzt bleibt, geht das Restaurant im Normalfall leer aus. Betriebe in der gehobenen Gastronomie verlangen deshalb immer öfter eine sogenannte No-Show-Gebühr, eine Art Strafzahlung fürs Nichterscheinen. Dabei sind geplatzte Reservierungen nicht nur für Restaurants geschäftsschädigend. Auch in Friseursalons, Tattoo- und Kosmetikstudios ärgert man sich, wenn Kundinnen und Kunden Termine versäumen. So gehen Betriebe im Landkreis Neu-Ulm damit um.

Ein versäumter Tattoo-Termin kann teuer werden

Beim Studio für Ästhetik in Oberroth komme es eher selten vor, dass Kundinnen und Kunden ihren Termin versäumen, sagt Inhaberin Melanie Schilling. Über das Online-Buchungsportal werden die Leute nämlich an ihre Behandlung erinnert. Eine gewisse Absicherung verschafft dem Betrieb jedoch eine Anzahlung von 50 Euro. Ob diese zu zahlen ist, hängt von der Dauer des Termins ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

