Fehlende Notärzte in Illertissen: Kassenärztliche Vereinigung äußert sich zu Kritik

Wie steht es um die Notarztversorgung im Landkreis-Süden nach dem Ausstieg von drei Ärzten um Dr. Brachmann aus Buch? Die Kassenärztliche Vereinigung (KVB) und der Rettungszweckverband reagieren auf Kritik und berichten von der Verpflichtung neuer Notfallärzte für Illertissen.

„Auch wenn einzelne Notarztstandorte nicht besetzt sind oder der diensthabende Notarzt sich in einem anderen Einsatz befindet, ist die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt“, versichert ein Sprecher der KVB in München. Dann werde der nächstgelegene Notarzt oder der Rettungshubschrauber alarmiert. Nach dem Abschied von Dr. Brachmann und Kollegen konnten „bereits allein für den Standort Illertissen drei neue Notärztinnen und Notärzte gewonnen werden“. Zehn Notärzte seien aktuell am Standort Illertissen eingesetzt. Da dort kein Krankenhaus am Notarztdienst teilnehme und die Notärztinnen und Notärzte somit ausschließlich aus der Freizeit agierten, sei es „naturgemäß anspruchsvoller, werktägliche Tagdienste zu besetzen“, räumt der Sprecher ein. Das sei jedoch kein spezifisches Problem des Standorts. Den Vorwurf, dass die Notarztschichten in Illertissen und Günzburg sowie Illertissen und Memmingen „häufig“ zugleich nicht besetzt seien, könne er nicht nachvollziehen.

Neue Notärzte für Illertissen: KVB gewinnt neue Medizinerinnen und Mediziner

Jan Terboven, Geschäftsführer des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller, der die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu und die Stadt Memmingen umfasst, findet es „total schade“, dass Brachmann und Kollegen nicht mehr als Notärzte zur Verfügung stehen. Besorgt ist er deshalb nicht. Nicht nur, weil neue Mediziner gewonnen werden konnten.

Insgesamt sei die Zahl der ja Notarzteinsätze nämlich rückläufig. Dabei wachse die Bevölkerung in seinem Zuständigkeitsbereich – und sie werde auch älter. In höchstens fünf Prozent der Alarmierungen, so Terboven, eilen die Notärzte zu Unfällen. Die meisten Einsätze führten sie in Altersheime und Privathäuser. Dank des relativ jungen Berufs „Notfallsanitäter“ können viele Einsätze von diesen Frauen und Männern übernommen werden. Notfallsanitäter haben nach dreijähriger Ausbildung Kompetenzen, die die eines Krankenpflegers übersteigen. „Es ist nicht so, dass man zwangsläufig stirbt, wenn kein Notarzt da ist“, sagt Terboven. Der Zweckverband plant zurzeit übrigens eine zusätzliche Rettungswache in Illerberg an der Autobahnauffahrt. Hier soll ein Fahrzeug mit Notfallsanitätern täglich von 7 bis 23 Uhr vorgehalten werden. Die Ausschreibung läuft. Am 1. April werde der Standort in Betrieb gehen. Von hier aus, so die Idee, will man Menschen im Umkreis, etwa Richtung Senden und Illertissen, schnell zu Hilfe eilen. Einen Notarzt wird es in Illerberg nicht geben.

Die Verfügbarkeit von Notärzten in seinem Zuständigkeitsbereich sei hoch, erklärt Terboven. In Memmingen stelle das Klinikum beispielsweise die Ärzte rund um die Uhr, das gelte auch für Weißenhorn. Hinzu kämen die Rettungshubschrauber aus Ulm, Augsburg und Kempten. Sie dienen von Fall zu Fall als schneller Notarzt-Zubringer, fliegen den Mediziner also zum Einsatzort.

Illertissen und Landkreis Neu-Ulm: KVB reagiert auf Kritik an Bürokratie und Entlohnung für Notärzte.

Die vom leitenden Illertisser Notarzt geäußerte Kritik an überbordender Bürokratie, insbesondere, wenn eine Praxis mehrere Notärzte stellt und spontan entscheidet, welcher in den Einsatz geht, kann der KVB-Sprecher nicht nachvollziehen. Aus rechtlichen Gründen aber auch für die Abrechnung sei es zwar zwingend, dass die Person des abrechnenden Notarztes mit der Person des diensthabenden Notarztes übereinstimmen, allerdings reiche der KVB eine Aufstellung im Nachgang, welcher Notarzt welche Zeitanteile übernommen hat und somit welchen Einsatz gefahren ist. Das müsse nicht in Echtzeit geschehen.

Vom BRK Neu-Ulm war die Kritik geäußert worden, dass ein Notarzt, der Tag und Nacht Leben rettet, unter dem Strich weniger verdiene als ein Hausarzt, der im Bereitschaftsdienst Schnupfen und Husten behandelt. Dazu der KVB-Sprecher: „Dass der eine Dienst mehr oder weniger wert ist und sich daran auch die Vergütung orientieren sollte, ist eine Diskussion, die in die Irre führt.“ Generell würden Hausärzte im Bereitschaftsdienst und Notärzte aus zwei unterschiedlichen Töpfen bezahlt: Während die Vertreterversammlung der KVB die Entlohnung für die Vertragsärzte aus ihrem Honorarvolumen selbst festlegen könne, zahle die KVB den Notärzten das aus, was „Unfallversicherungen und Krankenkassen zur Verfügung stellen“.