Ihre Heimatromane lagen einst auf jedem Hochzeitstisch

Lokal Frieda Runge wurde 1902 in Obenhausen geboren. Mit elf Jahren veröffentlichte sie hier erste Gedichte. Zur Schriftstellerin reifte sie jedoch in Oberbayern.

Es gab Zeiten, da wurde im oberbayerischen Isarwinkel keine Hochzeit gefeiert, ohne ein Buch von Frieda Runge als Geschenk, weiß Corinna Eberhardt zu berichten, die sich intensiv mit dem Leben der Schriftstellerin beschäftigt hat. Geboren und aufgewachsen ist sie in Obenhausen - doch in der Region kennt kaum jemand die Schriftstellerin. Wer war die literarisch begabte Frau und wie verlief ihr Lebensweg vom Schwäbischen ins Bayerische?