Die protestantischen Ortsherren hatten es in Oberhausen nicht leicht

Plus Die Freiherren von Katzbeck kamen 1563 nach Oberhausen. Doch in dem durch und durch katholischen Ort durften sie nicht einmal ihre Verstorbenen bestatten.

Nachdem wir vor Kurzem an dieser Stelle die Geschichte Biberachzells im Zusammenhang mit den Herren von Thürheim etwas beleuchtet haben, geht nun der Blick ein wenig talabwärts. Auch das benachbarte Oberhausen stellte im Alten Reich einen eigenen Herrschaftskomplex dar, der darüber hinaus zeitweise eine Besonderheit aufwies.