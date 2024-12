Katholischer Frauenbund Oberroth

Kürzlich veranstaltete der Katholische Frauenbund ein beeindruckendes Gospelkonzert in der Pfarrkirche Oberroth. Rund 20 Sängerinnen und Sänger des Gospelchors Wiblingen, angeleitet von Chorleiter Albrecht Schmid, begeisterten die etwa 140 Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm.

Chorleiter Schmid führte durch den Abend. Seine Erklärungen zu den verschiedenen Liedern und die witzigen Einwürfe sorgten für eine lockere Atmosphäre. Gefühlvollen Stücken wie “Angel”, das in rotem Licht besonders stimmungsvoll zur Geltung kam, folgten Klassiker wie “Kumbaya” oder „Go tell it on the mountains“ und das Adventslied “Open up wide”, das an den Text des Liedes “Macht hoch die Tür” erinnerte. Mit dem mitreißenden “Celebrate” ging es in die Pause.

Nach der Pause wurden die Zuhörer mit weiteren Highlights wie “Shout to the Lord” und “The Little Drummer Boy” verwöhnt. Den krönenden Abschluss des Abends bildeten zwei Zugaben: “The Sound of Silence”, begleitet von Bell Plates, das sind besondere Percussion- Instrumente, und das bewegende “Go with Peace”. Die Zuhörer waren begeistert und das Konzert hinterließ einen bleibenden Eindruck bei allen Beteiligten.

