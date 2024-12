Mehr Sicherheit an der Oberrother Schule

An der Außenstelle der Grund und Mittelschule Buch in Oberroth werden derzeit 49 Kinder in den Klassen 1./2. sowie 3 und 4 unterrichtet. Zum Erhalt des Schulgebäudes an der Kirchstraße wurden in den zurückliegenden Jahren diverse Renovierungsmaßnahmen durchgeführt.

Schule in Oberroth: Elternbeirat und Gemeinderat aktiv

Sowohl den Umbau des ehemaligen Frauenbundraums zum weiteren Klassenzimmer als auch die Sanierung der Toilettenanlagen und des Durchgangszimmers habe der Elternbeirat unter Leitung von Bernadette Tochtermann tatkräftig unterstützt, informierte Bürgermeister Willibold Graf den Gemeinderat. Jetzt habe der Elternbeirat auch den Wunsch zur Sanierung der bestehenden Holztreppe geäußert.

Bei fachkundiger Überprüfung des Bauwerks wurden einige Mängel festgestellt: zwei tragende Holzbalken der Treppenkonstruktion müssen ausgetauscht sowie die Einhausung des Aufstiegs mit Lüftungsschlitzen für den notwendigen Luftaustausch ausgestattet werden. Außerdem sollen die Treppenstufen abgeschliffen und mit rutschsicherem Material eingeölt werden. Die dafür notwendigen Schreinerarbeiten wurden mit 1800 Euro veranschlagt sowie die Malerarbeiten für das Ausbessern von schadhaften Lackstellen am Treppengeländer mit 400 Euro. Der Gemeinderat befürwortete die Maßnahmen einstimmig.