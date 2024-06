"Meilenstein für Zukunft des Dorfes": Zuschüsse für Dorfladen-Neubau

Plus In Oberroth soll ein Dorfladen mit Multifunktionsraum entstehen. Bei der Übergabe des Förderbescheids ist die Vorfreude auf den neuen Treffpunkt im Ort groß.

Bürgermeister Willibold Graf, der Gemeinderat und die Mitglieder der Projektgruppe Dorfmitte, im Grunde alle Bürgerinnen und Bürger von Oberroth, können sich freuen. Für den geplanten Neubau des Dorfladens mit Multifunktionsraum, für den Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro veranschlagt sind, erhält die Gemeinde im Zuge der Dorferneuerung eine stattliche Zuwendung. „Das ist ein Meilenstein für die Zukunft unseres Dorfes“, sagte der Bürgermeister.

In Gegenwart des Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek überreichte Baudirektorin Julia Geiger vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben den Förderbescheid. Laut diesem gibt es für den Neubau 300.000 Euro sowie für den vorausgehenden Abriss der bestehenden baufälligen Immobilie 21.400 Euro.