Motorradfahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Eine 57-jährige Motorradfahrerin ist am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr tödlich verunglückt. Sie war auf der Kreisstraße NU 7 von Osterberg kommend in Richtung Oberroth unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang fuhr sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve geradeaus weiter und kam damit auf die Gegenfahrbahn ab. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Kombi zusammen, der durch seine Notbremsung nach dem Zusammenstoß aus seiner Sicht nach rechts von der Straße abkam und in der angrenzenden Wiese stehen blieb.

Notarzt und Rettungsdienst bemühten sich im Rettungswagen vergeblich um die Reanimation der Motorradfahrerin und wurden dabei von er Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph 40“ aus Augsburg unterstützt. Der Fahrer des Kombi blieb bis auf einen Schock unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Oberroth sperrte die Kreisstraße für die Rettungsmaßnahmen, die polizeiliche Unfallaufnahme und die Arbeit eines Sachverständigen, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten erstellte. Die Straße konnte erst gegen 20.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Näheres wird voraussichtlich im Laufe der Nacht in einem Polizeibericht bekannt gegeben.