Oberroth

Oberrother Wald soll Vorrangfläche für Windkraft bleiben

Plus Der Gemeinderäte in Oberroth wundern sich, wie schnell der Regionalverband eine Stellungnahme zu möglichen Bereichen für den Bau von Windrädern geändert hat.

Von Claudia Bader

Auch wenn unter den aktuellen Vorschriften eine Bebauung mit Windkraftanlagen im Oberrother Wald unwahrscheinlich erscheint, hält die Gemeinde an dieser Vorrangfläche fest. Falls sich die derzeitigen Anforderungen oder die Erschließungssituation ändern oder auch technische Entwicklungen eine Wirtschaftlichkeit ergeben, soll die Errichtung von Windrädern ohne erneute Regionalplanung möglich sein, lautet die überwiegende Meinung im Gemeinderat. Gegen zwei Stimmen hat sich das Gremium deshalb gegen eine Streichung der bestehenden Vorrangfläche ausgesprochen.

Schon vor einigen Jahren hätten die Oberrother bei Befragungen ihre positive Einstellung zur Windkraft gezeigt. Dies habe das Ratsgremium in mehreren Beschlüssen festgehalten, resümierte Bürgermeister Willibold Graf. Diesbezüglich bestehe seit zehn Jahren auch ein interkommunaler Austausch mit den angrenzenden Gemeinden Unterroth und Kettershausen. Dass der Regionalverband Donau-Iller (RVDI) in seinem aktuellen Fortschreibungsentwurf des Regionalplans das gesamte interkommunale Vorranggebiet der Gemeinden für Windkraft gestrichen hat, ärgert den Oberrother Rathauschef (wir berichteten). Deshalb hat er sich Ende April mit einem Schreiben an den RVDI gewandt. Dessen Verbandsdirektor habe einige Tage später geantwortet, dass derzeit keine rechtliche Möglichkeit bestehe, das bestehende Vorranggebiet in der Teilfortschreibung des Regionalverbands erneut festzulegen.

