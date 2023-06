Tödlicher Unfall: 20-jähriger Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt

Bei einem Unfall auf der Babenhauser Straße bei Oberroth kam ein 20-Jähriger ums Leben. Eine 35-jährige Autofahrerin soll ihn wohl beim Abbiegen übersehen haben.

Auf der Babenhauser Straße zwischen Babenhausen und Oberroth ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ein tödlicher Unfall passiert. Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Er starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei in der Nacht noch mitteilt, war eine 35-Jährige mit einem Auto auf der Staatsstraße 2020 von Babenhausen kommend in Richtung Oberroth unterwegs. An der Einmündung zur Verbindungsstraße nach Osterberg wollte sie nach links in diese einbiegen. Dabei übersah sie nach Polizeiangaben den entgegenkommenden 20-Jährigen auf seinem Motorrad.

Tödlicher Motorrad-Unfall bei Oberroth: Mutmaßlicher Verursacherin wird leicht verletzt

Die Maschine kracht in die rechte Seite des Fahrzeugs. Der junge Mann wurde durch den Aufprall vom Motorrad geworfen. Das kollidierte anschließend mit einem weiteren Auto, das hinter der mutmaßlichen Unfallverursacherin fuhr. Der 20-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 13.000 Euro an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde das Auto der Unfallverursacherin sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Frau unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden haben. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Bei ihr wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Gutachter zur weiteren Unfallaufnahme hinzugezogen.

Straße bei Oberroth war nach dem tödlichen Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Die Staatsstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, Notarzt, Rettungsdienst und mehrere Polizeistreifen vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Angehörige des Verstorbenen. (AZ)