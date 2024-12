Auto rammt Müllfahrzeug: Fahrerin wird leicht verletzt

Ein Müllfahrzeug und ein Auto sind am Mittwoch in Oberschönegg zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei befuhr das Müllauto gegen 6.40 Uhr aus Weinried kommend die Hauptstraße am Ortseingang. Auf Höhe des Reutewegs musste das Fahrzeug anhalten, um die an der Straße stehenden Mülltonnen zu leeren.

Eine Autofahrerin scherte zum Vorbeifahren aus und touchierte dabei den Lkw hinten links, so die Polizei. Durch den Unfall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro beziffert. (AZ)