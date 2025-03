Schwungvoll durch den Fasching

Im Herbst des vergangenen Jahres haben sie sich zum ersten Mal getroffen, in den darauffolgenden Monaten wurde fleißig geübt und zusammen mit den beiden Trainerinnen Nicole Rehm und Jasmin Martin vieles perfektioniert: das Miteinander, die Tanzchoreografie, die akrobatische Schlusspose und auch das Outfit. Bei Letzterem waren der Kreativität auch dank der Unterstützung durch den Verein Beinhart Oberschönegg keine Grenzen gesetzt. In den vergangenen Wochen hat die Tanzgruppe „Lucky Legs“, rund 15 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren aus Frickenhausen und Oberschönegg, bei ihren Auftritten viele Menschen begeistert. Eine moderne Version des erfolgreichen Lollipop-Song aus den 1950er Jahren gab die Vorlage für das diesjährige Faschings-Motto der Gruppe. Alles drehte sich ums Süße - mit Riesenlutscher in der Hand, Streusel im Gesicht, Eistüte in den Haaren und Donut-Handtasche um den Hals. Bei den Umzügen in Kettershausen und Günz, bei denen die jungen Tänzerinnen von einigen Eltern begleitet wurden, hatten sie sogar eine mobile Candy-Bar dabei. Viel Applaus gab es auch für die Vorführungen bei diversen Kinderbällen in der Region, beim Seniorenfasching in Frickenhausen sowie am Rosenmontag in der Tagespflege und im Seniorenheim in Babenhausen. Mit Aschermittwoch war zwar für heuer alles vorbei, doch die ersten Pläne fürs nächste Jahr werden bereits wieder geschmiedet.

